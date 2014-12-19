NYT: Paralel evrende yaşayan despot bir lider imajı çiziyor

The New York Times gazetesi (NYT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'paralel evrende yaşayan otoriter bir lider' gibi davrandığı belirtildi.

NYT'de yayınlanan 'Türkiye'de paranoya hakim' başlıklı yazıda 14 Aralık'ta medyaya yapılan operasyonun da paranoya siyasetinin bir parçası olduğu belirtildi.



Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın medyaya yönelik yapılan operasyonu 'paralel yapı'ya yapılan bir operasyon olarak savunduğu dile getirilirken, "Fakat Erdoğan, eleştiri kabul etmez tutumlarıyla paralel evrende yaşayan despot bir lider imajı çiziyor." denildi.



Yazıda, Erdoğan'ın yaşadığı 'paralel evrende', AB aday ülkesi ve NATO üyesi demokratik bir devlette yasaları alt-üst edip ifade özgürlüğünü kısıtlamanın bir kural olduğu ifade edildi.



'Adalet sistemini kontrolde tutmak için düzenlemeler yapılıyor'

AKP hükümetinin, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Türk adalet sistemini kontrol altında tutmak için düzenlemeler yaptığına dikkat çekilen yazıda, medyaya yapılan operasyonun 17 Aralık'ın yıldönümünde yapılmasına dikkat çekildi.

Öte yandan Eylül'de AB üyelik sürecini hızlandırmak için yeni politikalar ortaya konulduğu belirtilen yazıda, 14 Aralık'ta medyaya operasyonun ardından AB'den sert eleştirilere Erdoğan'ın 'kendi işinize bakın' dediği yazıldı. Yazıda, Erdoğan’ın paranoyaya dayandırılmış korkutma politikalarının endişe verici olduğu belirtildi.