NYT muhabiri Kadri Gürsel'in eşiyle birlikte Silivri'ye gitti, 'OHAL'deki ülke'yi yazdı

New York Times gazetesi, tutuklu Cumhuriyet gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel'in eşi Nazire Gürsel’le yaptığı röportajı dünkü sayısında yayımladı. NTY Türkiye muhabiri Patrick Kingsley, Nazire Gürsel'le birlikte Silivri'ye gitti.

New York Times Türkiye muhabiri Patrick Kingsley geçen hafta 'OHAL'deki ülke' üst başlığıyla bir yazı dizisine başlayacağını ve her hafta "baskı altındaki bir ülke olan Türkiye’de cepheleşmenin iki tarafından insan manzaralarına" yer vereceğini duyurmuştu. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Kingsley, "Baskı ve sadık kul" başlıklı ilk yazısını, Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel’in eşi Nazire Gürsel ve 15 Temmuz darbe girişiminde vurularak yaralanan muhtar Can Cumurcu'nun portrelerine ayırdı.

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre en az 81 gazetecinin halen tutuklu olduğunu vurgulayan Kingsley, "Bu gazeteciler ya İslamcı Gülen hareketiyle ya da seküler Kürt militan grupla bağlantılı olmakla suçlanıyor. Gürsel ise paradoksal bir şekilde ikisinden birden suçlanıyor" diye yazdı. Kadri Gürsel’in eşi Nazire Gürsel’le birlikte Silivri’ye giden Kingsley, Nazire Gürsel’in "Silivri’ye yaklaştıkça içinde yaşadığımız kanunsuzluk daha da somut hale geliyor, kontrollerden geçerken kendimi II. Dünya Savaşı’nda hissediyorum. Oğlum Nazilerle ilgili bir film izlemişti ve buraya geldiğinde bana ‘Burası Nazi kampı mı anne’ diye sordu” sözlerini aktardı. Yazıda Cumhuriyet’in çok sayıda çalışanı tutuklu olduğundan gazetenin tutuklu yakınları için Silivri’ye servis koyduğu da belirtildi.

"Sadakat için kurşun yemek" başlıklı bağlantılı portre yazısında ise 15 Temmuz’da vurulan Çengelköy muhtarı Can Cumurcu’nun sözleri yer aldı. Cumurcu’ya darbe girişiminin ardından Gürsel gibi çok sayıda gazetecinin tutuklanmasını sorduğunu aktaran Kingsley, "Onların hiçbiri gazeteci değil, onlar devletin altını oymaya çalışanlar" yanıtını aldığını yazdı.

Kadri Gürsel ailesinin eski bir fotoğrafı da haberde yer aldı. 15 Temmuz’da yaralanan Çengelköy Muhtarı Can Cumurcu da o gece yaşadıklarını anlattı.