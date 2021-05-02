NYT: Clubhouse Orta Doğu'da sanal bir kent meydanı hâline geldi

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Sesli sohbet uygulaması Clubhouse, çeşitli konuların toplum içinde konuşulmasının tabu olduğu Orta Doğu ülkelerinde popüler bir platform hâline geldi. New York Times gazetesindeki makale, Suudi Arabistan, Mısır, İran örneklerini göstererek bu ülkelerde Clubhouse'un "sanal bir kent meydanı hâline geldiği" belirtildi.

New York Times'ta yer alan "Clubhouse, Orta Doğu'da açık sohbet için alan yaratıyor" başlıklı makale, sesli sohbet uygulaması Clubhouse'un bazı Orta Doğu ülkelerinde gündeme getirmenin sorun yaratacağı konuların tartışılabilmesi için olanak sağladığı anlatıldı.

Makalede, Suudi Arabistan'da tabu olan alkol ve kürtaj gibi konuların, Mısır'da iktidarın, İran'da hükûmet yetkilileri ve cinsel taciz ifşalarının Clubhouse odalarında tartışıldığı belirtildi.

Mobil uygulama analiz şirketi Sensor Tower verilerine göre Clubhouse, ocak ayından bu yana Orta Doğu ülkelerinde 1.1 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Bölgede Clubhouse'un popülerliği şu ifadelerle aktarıldı: "Pek çok seçimin önceden belirlendiği, yöneticilerin erişilemez olduğu, televizyon programlarının hükûmete yakınlara yer verdiği, sosyal medya uygulamalarının yasaklandığı ya da devlet tarafından kontrol edildiği bir bölgede Clubhouse sanal bir kent meydanı hâline geldi"

New York Times'a konuşan Suudi analist Eman al-Hussein "Eğer hiçbir şekilde siyasi temsiliyet alanınız olmadığını hissediyorsunuz, oturup konuşup dinleyebileceğiniz bir uygulama var. Bu nedenle çok önemli" dedi.

"Riskler de var"

Makalede, insanların düşüncelerini rahatça ifade ettiği Clubhouse'un bazı riskleri olduğu da belirtildi. Kullanıcıların kendi isimleriyle katıldığı odalarda hükûmete yakın isimlerin de dinleyebildiği, konuşmaları kayıt altına alabildiği vurgulandı. Gizlilik uzmanları, Clubhouse'un topladığı kişisel verilerle ilgili de soru işaretleri olabileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'da eşcinsellik ve alkolün yasal olması üzerine yapılan bir Clubhouse sohbeti kaydedilmiş ve internete sızdırılmıştı. Olayın ardından pek çok kişi gerçek isimleriyle Clubhouse'a kaydolmaktan vazgeçti.