Nvidia'dan oyunseverleri üzecek haber

Donanım firması Nvidia, Shield tabletlerini yanma riski taşıdığını açıklayarak, geri çağırdı. Şirketin kullanıcılarından geri gönderme işlemine başlamadan önce, en son güncellemeleri yüklemesini istemesi dikkat çekti.

Hürriyet’te yer alan habere göre; şirket, 2014 yılında satışa çıkarılan cihazların bataryasında sorun olduğunu ve bunun yanma riski oluşturabileceğini açıklayarak, resmi bir geri toplama programı başlattı. Şirket ayrıca, cihazların aşırı ısınabileceğini ve oluşabilecek potansiyel bir yanma tehlikesine karşı tüketicilerin tableti kullanmayı durdurması gerektiğini bildirdi.

Nvidia, ironik bir şekilde geri gönderme işlemine başlamadan önce, kullanıcıların cihazlarını açmalarını ve en son güncellemeleri tam olarak yaptıktan sonra cihazın ayarlar bölümünden batarya versiyonlarını kontrol etmelerini istedi. Geri toplama programının "Y01" serisi bataryaya sahip cihazları kapsadığı bildirildi.

Geçen yıl piyasaya sürülen tablet, Nvidia Tegra K1 Kepler grafik işlemcisi, 2.2GHz ARM Cortex A15 CPU kapasitesiyle oyun severlere hitap ediyordu.