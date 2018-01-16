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Kültür-Sanat

Nüzhet Kutluğ 60 yıl sonra Balıkesir'de sergi açtı

BALIKESİR , (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Nüzhet Kutluğ Sergisi, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde açıldı

16 Ocak 2018 18:23

BALIKESİR , (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Nüzhet Kutluğ Sergisi, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde açıldı. Sergiye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, sanatçının öğrencileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide sanatçının ismiyle özdeşleştirilen uzay serisi, özgün baskılar ve kadınlar serisinden oluşan koleksiyonları sergileniyor. Resim sergisi sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Nüzhet Kutluğ’un 60 yılı aşan sanat hayatında 1950’li yıllardan günümüze kadar imza atmış olduğu 43 eserlik koleksiyon sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“SANATA YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz;  “Kentlerin sanatsal varlıkları kentlere değer katar. Biz büyükşehir belediyesi olarak sanata, yatırım yapmak istiyoruz. Değerli hocamızın bayrağını taşıyıp, dalgalandıracak sanatçılar yetişsin istiyoruz. Önümüzdeki dönemde her ilçemizde sanatsal ve kültürel etkinlikler yapıldığını, yatırımların oralarda hayat bulduğunu göreceksiniz\" dedi.

Nüzhet Kutluğ’un öğrencisi Balıkesirli Ressam Özdemir Yemenicioğlu, Nüzhet Kutluğ’un ani gelişen bir sağlık problemi yaşaması sebebiyle davete katılamadığını ancak serginin 60 yıl sonra tekrar Balıkesirli sanatseverlerle buluşmasından duyduğu sevinci iletti.

Konservatuvar öğrencilerinin müzikleriyle eşlik ettiği sergi 9 Şubat’a kadar devam edecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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