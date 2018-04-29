Nutella'nın üreticisi Ferroro Türk fındığına 'alternatif arıyor'

Reuters haber ajansı, ünlü krem çikolata markası Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero şirketinin fındık alımlarında Türkiye'nin yerine geçebilecek yeni üreticiler aradığını yazdı.

Haberde, küresel fındık üretiminin yüzde 70 oranında Türkiye'de yapıldığı hatırlatıldı ve Ferrero'nun "Kanada, Avustralya hatta Şili'de fındık üretimi projelerine destek verdiği" belirtildi.

Reuters'a göre 2,8 milyar dolarlık küresel fındık pazarının büyük kısmını elinde tutan Türkiye'nin ABD ile yaşadığı siyasi gerilim Ferrero, Nestle ve Kraft Heinz gibi büyük fındık alıcıları için kırılganlık yaratıyor.

Ferroro'nın masraflarını karşıladığı Kanada'nın Ottawa kentindeki fındık yetiştirme projesinde, 2027 itibariyle 6 bin hektardan fazla bir alanda fınık ağaçları dikilmesi öngörülüyor.

Proje hayata geçirilirse bir çiftçi, mısır yerine fındık tarımı yaparak 10 kat daha fazla kazanç elde edebilir.

Ferroro'nun Kanada şubesinden Barb Yates, Sırbistan, Şili, Avustralya, Güney Afrika ve ABD'nin New Jersey eyaletinde fındık dikimini genişletme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Reuters'ın haberinde, Türkiye'de 2014'te don nedeniyle fındık fiyatlarının zirve yaptığı ve bu durumun fındık alıcılarını ürküttüğü belirtildi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu sene de düşük seyreden fındık fiyatlarını yükseltmek için alım yaptığı hatırlatıldı.

Ajansa konuşan İskoçya Merkezli Freeworld Trading'ten fındık uzmanı Adam Johnston, "Ferorro bütün yumurtaları aynı sepette toplamanın tehlikeli olduğunu fark etti" dedi.

Ferorro sözcüsü Francesca Fulcheri ise stratejilerinin kısa vadeli olaylarla şekillenmediğini, Türkiye'nin büyük üretici olarak kalmasını beklediklerini söyledi.

Görüşlerine yer verilen Durak Fındık Yönetim Kurulu üyesi Kadir Rurak'ın yorumu da "Türkiye'nin fındık sektörü tehdit altında. Etkinliği arttırıp, maliyeti azaltmazsak daha da kötüleşecek" oldu.