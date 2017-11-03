Nutella Türk fındığına alternatif arayışında

Dünyaca ünlü çikolatalı fındık ezmesi markası Nutella'nın üreticisi Ferrero SpA, fındık tedarikinde yeni pazarlar arayışında. Üretimdeki fındık ihtiyacını büyük oranda Türkiye'den karşılayan İtalyan şirket, Türk pazarına bağımlılığı azaltmak için Kanada'nın doğu bölgelerinden Şili ve Avustralya'ya yeni fındık kaynakları üzerinde çalışıyor.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Türkiye, 2 milyar 800 milyon dolar değerindeki fındık piyasasının en önemli aktörü. Dünyanın en büyük fındık müşterileri arasında yer alan Ferrero ise kırılgan fiyatlar ve tedarik sıkıntılarının eşlik ettiği piyasada tek üreticiye bağımlılığı azaltmak istiyor.

İtalyan şirketin bu doğrultuda Kanada hükümetiyle Ontario bölgesinde üç çeşit fındığın denenmesi amacıyla proje başlattığı, Kanada'nın projeye 500 bin Kanada doları yatırarak destek verdiği belirtildi. Şirketin Kanada'da şu an ekili olan 161 hektarlık alanı 2027'ye kadar 10 bin hektara yükseltmeyi hedeflediği bildirildi.

Ferrero Kanada şubesinden tarım uzmanı Barb Yates, fındık ekili alanlarını genişletmek için Sırbistan, Şili, Avustralya, Güney Afrika ve ABD'nin New Jersey eyaletinde de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Şili'de üretim beşe katlandı

Şilili tarımcılık şirketi Agricola La Campana'nın sahibi Jaime Armengolli de herkesin fındık üretimi için yeni alanlar peşinde olduğunu belirterek, "Hasat iyi, maliyet düşük. Üreticiler son derece iyimser" diye konuştu.

Şili'de ayıklanmış fındık ihracatı resmi verilere göre 2016 yılında önceki yıllara göre beşe katlanarak 6 buçuk tona yükselmişti.

Türkiye'de 2014 yılında yaşanan don olayı hasatı vurmuş, fiyatların yükselmesine neden olmuş ve fındık alıcılarında alarm etkisi yaratmıştı. Bunun üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatları dengelemek için fındık alımlarına başlamıştı.

Türkiye'de verimlilik ve masraflar sorunu

Ferrero sözcüsü Francesca Fulcheri, şirket stratejisinin kısa vadeli olaylarla belirlenmediğini belirterek, Türkiye'nin önemli bir fındık tedarikçisi olarak kalacağı beklentisini dile getirdi.

Reuters haber ajansına konuşan fındık sektörü temsilcileri, Türkiye'de işletmelerin genelde küçük, iş gücü masraflarının yüksek ve hasatın göreceli olarak düşük miktarlarda olduğuna dikkat çekerek, fındık piyasasındaki küresel genişleme eğiliminin Türk fındık sanayisini gölgelediği görüşünü dile getiriyor.

Durak Fındık A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Kadir Durak da Türk fındık sektörünün tehdit altında olduğunu belirterek, verimlilik artırılıp masraflar düşürülemezse durumun kötüye gideceği öngörüsünde bulundu.

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