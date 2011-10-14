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Yaşam

'Nutella' artık Türkiye'de de üretilecek

Bütün dünyada sadece çocukların değil yetişkinlerin de sevgilisi olan "Nutella" artık Türkiye'de de üretilecek.

14 Ekim 2011 03:00

T24 - Bütün dünyada sadece çocukların değil yetişkinlerin de sevgilisi olan "Nutella" artık Türkiye'de de üretilecek.


Dünya çikolata ve şekerleme endüstrisinin önemli aktörlerinden Ferrero Grubu Manisa'da yeni bir üretim tesisi yatırımı yapma kararı aldı.


Konu ile ilgili Grup'tan yapılan açıklamada, bu kararın Ferrero'nun hem Türkiye'nin ekonomik gelişimine olan inancını hem de ülkenin demografik büyümesine olan ilgisini gösterdiği ifade edildi.


"Türkiye, Ferrero için hammadde tedarik edebileceği stratejik bir ülke olmanın yanı sıra potansiyel bir iç pazar niteliği de taşıyor" denilen açıklamada, 90 Milyon Euro maliyetle 146 bin m2 alana inşa edilmesi planlanan yatırım ile Nutella ve soğukta muhafaza edilen Kinder ürünlerinin üretilmesinin hedeflendiği kaydedildi.


Projenin 2013 yılı içinde tamamlanarak, 200 kişiye doğrudan istihdam sağlaması planlanıyor.


Ferrero'nun Manisa'yı özellikle genç nüfusa sahip bir şehir olması nedeniyle seçtiği belirtilerek, bu yatırım sayesinde, Ferrero Sosyal Teşebbüsleri'nin de gelişme sağlayacağı ve amacına uygun olarak, tesisin kurulacağı bölgedeki çocukların sağlık ve eğitimlerinin daha iyi koşullara kavuşmasında katkıda bulunacağı bildirildi.


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