Nusret Taşdeler Ergenekon'da tutuklandı, kardeşi Nevzat Taşdeler 15 Temmuz'da

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Çerkezköy 3.Zırhlı Tugay eski Komutanı Hasan Nevzat Taşdeler'in ağabeyi Ergenekon davasında ilk tutuklanan muvazzaf orgeneral Nusret Taşdeler, kardeşinin suçsuz olduğuna inandığını ve gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağını söyledi.

Bursa’da yakalanan İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş’un çantasında yapılan aramada Tuğgeneral Mehmet Partigöz imzalı 'sıkıyönetim direktifi' adlı belgede bir üst göreve yükseltileceği ileri sürülen Kurmay Başkanı Tümgeneral Nevzat Taşdeler, ağabeyi Nusret Taşdeler tutukluyken tuğgeneralliğe terfi etti.

"Kardeşime kefilim, gerçek ortaya çıkacak"

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve YAŞ kararıyla emekli edilen Nusret Taşdeler, kardeşinin darbe girişimi içinde yer almış olmasının mümkün olmadığını belirterek, “Kardeşime kefilim. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına da inanıyorum.



Hem kardeşim hem de kardeşim gibi suçsuz insanlar acı çekmeden gerçeklerin bir an önce ortaya çıkarılmasını hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde süratle bir neticeye varılmasını arzu ediyorum. Netice olarak, ben bu girişimi nasıl tasvip etmiyorsam, nasıl karşıysam, nasıl lanetliyorsam; bunu yapanların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargılanmasını ve hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını istiyorsam; kardeşimin de aynı düşüncede aynı istekler içinde olduğuna eminim” diye konuştu.