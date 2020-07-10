Nusret'in Miami şubesi çalışanlarının Koronavirüs'e yakalandığı iddia edildi

'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında fenomen olan ve pek çok ülkede mekan açan Nusret Gökçe'nin ABD'nin Miami kentinde işlettiği Nusret şubesinde çalışan 6 personelin Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı ileri sürüldü.

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ulaşmaya çalıştığı Nusret Gökçe’nin Miami’deki restoranı herhangi bir yanıt vermezken, Miami'deki restoranın Koronavirüs salgını nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğu ifade edildi.

Maaş koruma programından 2 milyon dolar aldı

Öte yandan restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin ABD’de Koronavirüs salgını nedeniyle işletme sahiplerine ödenen "Maaş Koruma Programı’ndan da (PPP) yararlandığı öğrenildi.

ABD genelinde işletmelere toplamda 521,4 milyar dolarlık PPP yardımı yapıldı. Yardımlarla Koronavirüs'ten etkilenen küçük işletmelerin korunması amaçlandı.