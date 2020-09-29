Nusret'in Boston şubesi açıldıktan 10 gün sonra Koronavirüs önlemlerine uymadığı için kapatıldı

Fenomen restoran işletmecisi Nusret Gökçe'nin ABD'nin Boston kentindeki şubesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerine uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

CNN'in aktardığı habere göre, Boston Lisans Kurulu, 18 Eylül'de açılan Nusr-Et Boston şubesinin Covid-19 önlemlerine uymadığını tespit etti. Kurulun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, restoran işletmecisi ve personelin maske takmadığı, yangın çıkışlarının kapalı olduğu belirtildi. Aynı zamanda restoran hakkında yapılan şikayetlerde de restoranın kalabalıklığı, müşterilerin maskesiz içeri girmesine izin verildiği aktarıldı.

Şikayetler sonucu restoranın operasyonlarını durdurma kararı alındı ve alkollü içecek lisansının süresiz olarak askıya alınmasına karar verildi. Bugün restoranın durumuna ilişkin acil bir görüşme yapılacak.

Koronavirüs önlemlerine uyulmadığının tespitinden önce de restorana 23 Eylül'de teftiş yapılmış, olması gerek soğuklukta olmayan buzdolapları, el yıkama alanı ve gıda depolama alanı arasında mesafe olmaması, bulaşık yıkama makinelerinin yanlış sıcaklıkta olması gibi nedenlerle restoranın puanı düşürülmüştü.

Nusr-Et Boston şubesi yetkilileri, CNN'in haber konusunda görüş talebine yanıt vermedi.