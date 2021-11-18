Nusret Gökçe'nin restoranına New York'ta dava; "Kadın çalışanı mini etek giymeye zorlandı"

Tuz dökme hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe’nin New York’taki restoranında eski çalışanlar, işletmenin Türk çalışanlara ayrıcalık sağladığı, kadın bir çalışanın da mini etek giymek zorunda bırakıldığını belirterek dava açtı.

New York Post’ta yer alan habere göre, Manhattan’daki Nusr-Et restoranında geçmişte garson olarak çalışan Angelo Maher ve barmen Elizabeth Cruz, çalıştıkları sürede Türk olmadıklar için ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle dava açtı.

2017 yılında Nusr-Et’te çalışmaya başlayan Perulu Angelo Maher, Türk çalışanlarına ayrıcalıklı davranıldığını söyledi. Maher, Türk olmayan çalışanların bahşişlerin nasıl bölüştürüldüğü konusunda bilgi alamadığını söyledi.

Maher, restoranın müşterilerinden “Etler helal mi?” sorusunu aldığında yalan söylemek zorunda bırakıldığını da iddia etti. Eski çalışan, yiyeceklerde bir hata olduğunda kendi cebinden ödediğini ancak Türk çalışanların böyle yapmak zorunda olmadığını da söyledi.

Davaya göre, Maher şikayetleri konusunda 2019 yılında insan kaynaklarına ulaşsa da yanıt alamadı. Maher, 2020 yılında işten çıkarıldı.

Bir başka davada ise barmen olarak çalışan Dominik kökenli Elizabeth Cruz, kendisine Türk kadın çalışanların görmediği bir şekilde davranıldığını söyledi. Cruz, normal üniformayla işe gittiğinde kendisine eve giderek “daha kısa bir etek, topluklu ayakkabı ve dar bir üst” giymesini istediklerini iddia etti.

Cruz, işletme müdürünün kendisine “Eşim Dominikli, sizin gibi kadınların nasıl olduğunu biliyorum” dediğini aktardı.

Cruz, birkaç gün sonra normal üniformaya dönmek istediğinde talebinin reddedildiğini ve birkaç gün sonra kovulduğunu belirtti.

Gökçe’nin şirket avukatları konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.