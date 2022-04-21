"Nusret Gökçe'nin bir tweet'i 6 bin dolara NFT olarak satıldı" iddiası

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan Nusret Gökçe'ye ait "Ottoman Steak" başlıklı bir tweet'in NFT olarak 6 bin dolara (yaklaşık 88 bin lira) alıcı bulduğu iddia edildi.

Ünlü fenomen ve işletmeci Nusret Gökçe'nin, yıllar önce attığı bir tweet'ini sattığı iddia edildi. HaberGlobal'in Metaverse Daily isimli bir Twitter hesabına dayandırdığı haberine göre, Nusret'in 2017 yılında attığı 'Ottoman Steak' başlıklı bir tweet'i NFT olarak 6 bin dolar, yani 88 bin Türk Lirası karşılığında sattığı ifade ediliyor.

Nusret'in tweet'ini satın alanın kim olduğu gibi ayrıntılar ise şimdilik bilinmiyor.

Nusret'in geçen yıl bir tweet’i daha 6 bin dolara Valuables isimli NFT platformu üzerinden alıcı bulmuştu.