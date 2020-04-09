Nusret evlere servise başladı; fiyatlar dudak uçuklattı!

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'ye sıçramasının ardından vatandaşlar eve kapanmıştı.



İnsanların evlere girmesi ile birlikte, dışarıdan paket servisleri de arttı. Paket servis yapan işletmelerden biri olan Nusret'in fiyat listesi dudak uçuklattı.

Buna göre Nusret'in kuzu kafesin 600 TL, antrikotun kilosunun ise yaklaşık 950 TL olması dikkat çekti.

Birçok kişi fiyatları yüksek bulurken, ünlü işletmeciye zor dönemlerden geçilen bugünlerde indirim çağrısında bulunuldu.