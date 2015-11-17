Nusra Cephesi kaçırdığı askerlere karşılık köy istedi

Nusra Cephesi, kaçırdığı Lübnanlı askerleri serbest bırakma karşılığında, sınır bölgesinden 2 köyün kendilerine teslim edilmesini talep etti.

Sputniknews’in haberine göre, Nusra Cephesi'nin, 2014 yılında Suriye sınırında kaçırdığı Lübnanlı askerleri serbest bırakma karşılığında, sınır bölgesindeki El-Maarra ve Fuleyta köylerinin kendilerine teslim edilmesini istediği bildirildi.

Kaçırılan askerlerden Muhammed'in babası Hüseyin Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'deki Kalamun kentinde bulunan Nusra Cephesi Emiri Ebu Malik Et-Telli'nin, ellerindeki Lübnanlı askerleri serbest bırakma karşılığında sınır bölgesindeki, Fuleyta ve El-Maarra köylerinin kendilerine verilmesi ve Lübnan hapishanelerinde tutuklu bulunan 5 kadın mahkumun serbest bırakılmasını talep ettiğini" belirtti.

“IŞİD'in elindeki çocuklardan haber yok”

Yusuf, Telli'nin söz konusu taleplerini bugünkü görüşmelerinde Lübnan Başbakanı Temmam Selam'a ilettiklerini ifade etti.

Yusuf, Nusra Cephesi ile aracılar vasıtasıyla iletişime geçebildiklerini ama IŞİD ile aylardır irtibat kuramadıklarını belirterek, ''IŞİD'in elinde olan çocuklarımızın akıbetiyle ilgili bir bilgimiz yok. Aileler IŞİD ile irtibata geçmeye çalışıyorlar ama şimdiye kadar bir gelişme olmadı'' dedi.

Suriye'deki Kalamun bölgesinde yer alan Fuleyta ve El-Maarra köyleri, Suriye ve Hizbullah'ın kontrolünde.

Ne olmuştu?

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında geçen yıl ağustos ayında ordu birlikleri ile silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86'sı yaralanmış, çok sayıda asker de rehin alınmıştı. Askerlerin bir kısmı serbest bırakılırken, 4'ü ise öldürülmüştü. Halihazırda Nusra Cephesi'nin elinde 17, IŞİD'in elinde ise 6 Lübnan askeri bulunuyor.