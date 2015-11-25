Nusaybinliler sokağa çıkma yasağını protesto etmek için sokağa çıktı

Mardin'nin Nusaybin ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağı 13 gününe girerken vatandaşlar yasağı protesto etmek için evlerinden çıktı. Sokağa dökülen vatandaşlar kalabalık oluştuktan sonra çarşı merkezine doğru slogan atarak yürüdü. Elektriğin olmadığı ilçede temel ihtiyaçların da giderilemediği bildirildi.

İlçedeki son durumu ANF'ye anlatan Nusayabin Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Kök, yasağın uzun sürdüğünü ve vatandaşın sağlık ve yaşam koşulları için bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti. Sokağa çıkma yasağını bu saatten sonra tanımayacaklarını belirten Kök, ''artık yeter bu saatten sonra, bu vahşete sessiz kalmayacağız'' ifadelerini aktardıktan sonra ''115 bin nüfuslu bir kent 13 gündür esaret altında. Bunun hiçbir insani, yasal dayanağı yoktur. Bu dakikadan itibaren, bu yasağı tanımıyoruz’’ dedi. Sokağa çıkan vatandaşlara katılan kök "Halk sokaklara iniyor, bizde halk ile birlikte sokaklarda olacağız ve bu yasağı tanımayacağız'' dedi.

DİHA'da yer alan haberde; Mardin'in Savur ve Derik ilçeleri Nusaybin'de devam eden yasak için yürüyüş ve basın açıklamaları düzenledi.

Nusaybin'de elektiriğin olmadığı, silah ve patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.Dün akşam saatlerinde Sedat Güngör'ün hayatını kaybetmesiyle sivil ölümlerin sayısı 9 oldu. ilçede özel harekat polisleri operasyonlar yaparken gözaltılarda devam ediyor.