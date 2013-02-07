Nusaybinli çocuk mahkum: Nusaybini sevmiyorum, orada savaş var

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Muğla E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nusaybinli 17 yaşındaki S.K, intihar teşebbüsü için kendisiyle görüşen CHP'li heyetin“ Nusaybin’i özledin mi” sorusuna, “Hayır sevmiyorum. Orada savaş ve kavga var” yanıtı verdi.

Bölgeden gelen çocuklar arasında 43 günder tek bir ziyaretçisi gelmeyen var. CHP’nin Muğla Milletvekili Nurettin Demir, “ Cezaevindeki çocukların durumu gerçek bir sorun. Yoksulluk, aile ortamında olmamaları bu çocukları suça itiyor” diyor.

CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu Üyeleri Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Muğla Milletvekili Dr. Nurettin Demir ve Manisa Milletvekili Özgür Özel , “ Cezaevinde toplu teşebbüs” haberleriyle gündeme gelen Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’nde incelemede bulundu. Ziyaret öncesinde, Muğla Barosu Başkanı Av. Mustafa Gürkan, Muğla Cezaevi Savcısı Altan Ünlü’den bilgi alındı.

Cezaevi’nde intihara teşebbüs eden Çocuk Mahkûmlardan 6’sı, diğer çocuk mahkumlardan 2’si,hasta mahkumlardan 2’si vee diğer mahkumlardan 2’si ile birebir görüşmeler yapıldı. Komisyonunun İntihara Teşebbüs eden çocuk mahkumlardan 6’sı ile yaptığı görüşmelere ilişkin rapor da şu değerlendirme yapıldı:

‘Deterjanlı su içtik’

“6 çocuktan 2’si bulaşık yıkama için verilen deterjandan bir kısmını sulandırarak içmiş, diğer 4 çocuk ise macera olsun diye; “bulaşık deterjanından bir kısmını sulandırarak içtim” diye yalan söylemiştir. 6 çocuk da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma ve Uygulamam Hastanesine sevk edilmiş, burada sağlık durumları izlenerek gerekli tıbbi müdahaleleri yapılmıştır”.

‘Nusaybin’de savaş ve kavga var’

S.K. (17): Mardin Nusaybin doğumlu. Nusaybin’i özledin mi? diye sorduğunda “hayır sevmiyorum. Orada savaş ve kavga var” şeklinde yanıt vermiştir. 4 kardeşler ancak kardeşlerinden biri hastalıktan ölmüş. Babası Kahvede çalışıyormuş. 43 gündür tutuklu olarak Muğla Cezaevinde kalıyor. Ailesinden bugüne dek hiç kimse ziyaretine gelmemiş. Telefon çalmış, satmış ve kendisine elbise almış? Okuldan para istedikleri için okulu bıraktığını ifade etmiştir. Devlet avukatının kendisine yardımcı olduğunu belirtmiştir. Olaya ilişkin olarak; “Bulaşık deterjanından bir kısmını sulandırarak içtim” diye yalan söylemiştir.

’17 yaşında cinayetten tutuklu’

A.Ö. (17): 4 kardeşler, 4’ü okuyor, 1’i okuldan atılmış. Babasının da inşaatta çalıştığını söylemiştir. Cinayetten tutuklu bulunuyor ve 5 aydır Muğla Cezaevinde kalıyor. Orta Okul 2. Sınıfta okulu terk etmiştir. Olaya ilişkin olarak; “Bulaşık deterjanından bir kısmını sulandırarak içtim” diye yalan söylemiş

‘Kuran kursuna gidiyorum’

K. K. (17): Hırsızlık nedeniyle 10 gündür Muğla Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Daha önceleri uyuşturucu, bali ve tiner kullandığını ifade etmiştir. Heyetimize Cezaevinde kuran kurslarına gittiğini söylemiştir. Olaya ilişkin olarak; “Bulaşık yıkama için verilen deterjandan bir kısmını sulandırarak içtiğini belirtmiştir.

11 kardeşi var ve hiç okula gitmemiş

S. T. (17): Babasının kahvede çalıştığını ve 2 eşi olduğunu ifade etmiştir. Annesi ise ev hanımıdır. 11 kardeşler. Kardeşlerinden 4’ü evli, Abisi de başka bir koğuşta tutuklu bulunuyormuş. Hiç okula gitmemiş ve okur yazarlığı olmadığını söylemiştir. Hırsızlıktan tutuklu.

‘Esrar ve uyuşturucu kullanan kişiyi nasıl bilirsin’

U.E.(17): 13 yaşında uyuşturucuya başladığını belirtmiştir. Bulursa arada içtiğini ifade etmiştir. 3 kardeşler. Olayla ilgili olarak “Bulaşık deterjanından bir kısmını sulandırarak içtim” diye yalan söylemiştir. Kendisine,esrar ya da uyuşturucu kullanan kişiyi nasıl bilirsin diye sorulduğunda ise; “Bilirim. Gözleri daha koyu-kirli görünümde olur. Aynı benimki gibi” diye yanıtlamıştır.