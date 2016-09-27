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Nusaybin'in 10 mahallesinde sokağa çıkma yasağı bir ay daha uzatıldı

Nusaybin Kaymakamlığı bölgede devam eden sokağa çıkma yasaklarının uzatıldığını duyurdu

27 Eylül 2016 02:17

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının kısmi olarak Yenituran, Yeşilkent, Mor Yakup, 8 Mart, Gırnavas, Devrim, Selahaddin Eyyubi, Çatalözü, İpekyolu ve Barış mahallelerinde 24 Ekim 2016 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

İlçenin Abdülkadirpaşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Kışla, Zeynelabidin mahallelerinde süren sokağa çıkma yasağının ise ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtildi.

Yasağa ilişkin Nusaybin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince; Güvenlik kuvvetlerimizce El Yapımı Patlayıcılar ile ilgili arama tarama faaliyetlerine devam edildiğinden Abdülkadirpaşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Kışla, Zeynelabidin mahallelerinde süren sokağa çıkma yasağı ikinci bir duyuruya kadar devam edecektir.

“Vatandaşlarımız tarafından yasak olan mahallelere can güvenlikleri açısından girilmemesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi önemle rica olunur.

“Yenituran, Yeşilkent, Mor Yakup, 8 Mart, Gırnavas, Devrim, Selahaddin Eyyubi, Çatalözü, İpekyolu ve Barış mahallelerinde ise ilan edilen sokağa çıkma yasağı 24 Eylül 2016 tarihinden itibaren 30 gün süreyle akşam 23:00 - sabah 05:00 saatleri arasında devam edecektir.”

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