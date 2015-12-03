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Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı saat 22.00'de sona erecek

Dört mahallede uygulanan yasak 5. günündeydi

03 Aralık 2015 21:52

Nusaybin Kaymakamlığı, 29 Kasım'dan bu yana 4 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 22.00'den itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Kaymakamlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, artan terör olayları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 29 Kasım 2015 Pazar günü saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağının ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bahse konu yasaklama kararı 3 Aralık 2015 Perşembe günü saat 22.00'den itibaren kaldırılmıştır. Can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

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