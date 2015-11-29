Nusaybin'de dört mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde kaymakamlık, bugün saat 21.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar dört mahallede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Nusaybin Kaymakamlığı, ilçenin Abdülkadirpaşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde bugün saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Nusaybin ilçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının yeniden tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince belirtilen bölgelerde (Abdülkadirpaşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 29 Kasım 2015 Pazar günü saat 21.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşların uyması, kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

Nusaybin'de alınan sokağa çıkma yasağı belediye ses yayın cihazından yapılan anonslarla halka duyuruldu.