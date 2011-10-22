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Nusaybin'deki gösterilerde 2 kişi yandı

Nusaybin'deki gösterilerde 2 kişi yandı

22 Ekim 2011 03:00

T24 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK yandaşlarının düzenlediği gösterilerde bir banka şubesine atılan molotof kokteylerinin isabet etmesi sonucu 2 kişi yanarak yaralandı.


Nusaybin'de bir grup PKK yandaşının Lozan Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın şubesine molotofkokteyli atmak istedi. Bankanın duvarından seken molotofkokteyli, cadde üzerinde seyyar tezgahta balık satan Abdullah Duğan'a isabet etti.


Bir anda alevlerin sardığı Duğan'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Duğan, üzerinden çıkardığı ceketiyle alevleri söndürdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Duğan tedavi altına alındı.


Hastanede tedavisi devam Abddulah Duğan, olay anında alevler arasında kaldığını belirterek, "Tezgahımın önünde balık satıyordum. Birden bire alevler beni sardı. Doktorlardan aldığım bilgiye göre bu halde 2-3 ay çalışamayacağım. Çocuklarıma bakacak hiç kimse yok. Kiralık evde oturuyorum. Ayda 200 lira kira vermem gerekiyor. Benden başka çocuklarıma bakacak kimse yok. Ne yapacağım bilemiyorum. Yardım bekliyorum" dedi.



Olay anı kameralara yansıdı


Öte yandan, Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından gazetecilere dağıtılan CD'lerde, seyyar balıkçı Abdullah Duğan'ın alevler içinde kaldığı anın MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri yer aldı.


Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Duğan'ın yanı sıra Lozan Caddesi Dörtyol mevkinde de bir kişinin PKK yandaşlarınca atılan molotofkokteyliyle yaralandığı bildirildi.


Açıklamada, seyir halindeki motosiklete atılan molotofkokteylinin isabet etmesi sonucu, ismi açıklanmayan sürücünün kafasından yaralandığı, başının sağ tarafında 4 santimetrelik bir yarık oluştuğu ve yüzünün her iki tarafınında da yanıklar meydana geldiği kaydedildi.


İlçede yaşayan vatandaşların yasa dışı bu tür sokak eylemleri sonucu hayati risk taşıyan benzer olaylarla sık sık karşı karşıya kalındığı vurgulanan açıklamada, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdürüldüğü bildirildi.



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