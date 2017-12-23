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Nusaybin'deki caminin abdest musluklarını çaldılar 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde tarihi Kışla Camii'ne dadanan hırsızlar, dün akşam cemaatin abdest aldığı musları çaldı

23 Aralık 2017 18:42

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde tarihi Kışla Camii\'ne dadanan hırsızlar, dün akşam cemaatin abdest aldığı musları çaldı. Muslukları çalan kimliği belirsiz kişiler, bununla da kalmayıp su borularını da kesti. 
Nusaybin Kışla mahallesi, Midyat Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kışla Camii\'ne dün gece geç saatlerinde giren kimliği belirsiz hırsızlar, camii girişindeki abdest bölümünde bulunan muslukları ve plastik boruları keserek çaldı. Hırsızlar, gece karanlığında kayıplara karıştı. 
Öğlen namazına gelenler abdest almak isterken muslukların olmadığını gördü. Cami cemati evlerine giderek abdest almak zorunda kalırken, cami imamı ve çevredekiler durumu polise bildirdi. Hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 

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