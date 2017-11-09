Nusaybin'deki 50 yıllık su kanalları yenileniyor

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde faaliyet yürüten Çağ Çağ Sulama Birliği, 50 yıldan beri tarım amaçlı kullanılan su kanallarını yenilemek için karar aldı.

Çağ Çağ Sulama Birliği\'nde yapılan meclisi toplantısına, DSİ İşletme ve Bakım Şube Müdürü Yaşar Ceylan, DSİ 102\'nci Şube Müdürü Aladdin Akgül, İnşaat Mühendisi Yaşar Akkurt, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsun Özmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Zeynel Tunçalan, Çağ Çağ Sulama Birliği Başkanı Nizar Aslan ve birlik yöneticileri katıldı. Toplantıda birlik üyelerine bilgi veren Çağ Çağ Sulama Birliği Başkanı Nizar Aslan, Nusaybin’de 50 yıldan fazla faaliyette olan sulama kanallarının yenilenmesi için DSİ yetkililerine talepte bulunduklarını söyledi.

DSİ İşletme ve Bakım Şube Müdürü Yaşar Ceylan, DSİ 102\'inci Şube Müdürü Yaşar Akgül, Nusaybin’deki su kanallarının yenilenmesi hakkında toplantıya katılanlara bilgi verdi. Birlik yönetiminin sulama kanallarının yenilenmesi isteğini değerlendiren Başkan Aslan, Nusaybin’deki kanalların yenilenmesini oylamaya sundu. Başkan Aslan ve birlik yönetimi oy birliği ile kanalların yenilenmesi kararını aldı. Projenin Nusaybin\'e büyük canlılık kazandıracağını savunan Çağ Çağ Sulama Birliği Başkanı Nizar Aslan, şöyle dedi:

\"Girişimlerimiz sonucu bu proje kabul edildi. Bu proje kayıp suyu önleyecek, çiftçimize daha sağlıklı ve düzenli su aktarımı sağlayacak. Proje, Nusaybin çiftçisini dolayısıyla Nusaybin’i ihya edecek bir projedir. Bize destek veren Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ergün Baysal başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum.\"

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