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Nusaybin'de zırhlı aracın geçişi sırasında bomba patladı; 6 polis yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bu sabah saat 07:00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

06 Aralık 2015 17:38

Mardin'ın Nusaybin ilçesinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, PKK'lılarca ilçede yer alan bir hendek içine tuzaklanan patlayıcının patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 6 polis yaralandı.

İlçe Kaymakamlığı kararı ile bugün sabah saat 07.00’den itibaren, Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı kapsamında, operasyon başlatıldı. Mahallelere çıkan cadde ve sokaklarda yer alan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması amacıyla sabah saat 06.00’dan itibaren operasyon başlattı. Güvenlik güçlerinin mahallelere girmesiyle birlikte başlayan silah ve patlama sesleri, öğlen saatlerine kadar sürdü. Yasaklı olan mahallelere çıkan tüm cadde ve sokak başlarında polis nöbet tutarken, zırhlı polis araçlarının sık sık çatışmaların yaşandığı bölgelere girip çıktığı görüldü.

Zırhlı araç kullanılamaz halde

Aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu güvenlik güçlerinin, Abdulkadirpaşa Mahallesi’ndeki bir sokakta, zırhlı polis aracının geçişi sırasında, hendek içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etttirilmesi sonucu, araç içindeki 6 polis yaralandı. Yaralı 6 polis, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, zırhlı araç kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca ilçeden silah ve patlama seslerinin, sınırın hemen karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde yankılaması üzerine Suriye rejimi helikopteri havalanarak, sınır hattı yakınlarında devriye attığı görüldü.

 

 

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