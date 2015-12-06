Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 4 mahallede saat 07.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nusaybin Kaymakamlığı, tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Nusaybin İlçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince belirtilen bölgelerde (Abdulkadirpaşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi,) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 6 Aralık 2015 Pazar günü saat 07.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşların uyması, kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.”