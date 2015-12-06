T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı

4 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı 7:00 itibariyle başladı

06 Aralık 2015 11:52

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 4 mahallede saat 07.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nusaybin Kaymakamlığı, tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Nusaybin İlçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince belirtilen bölgelerde (Abdulkadirpaşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi,) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 6 Aralık 2015 Pazar günü saat 07.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.  Söz konusu yasağa vatandaşların uyması, kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.”

ETİKETLER

mardinnusaybinsokağa çıkma yasağıhaber

İlgili Haberler

Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı saat 22.00'de sona erecek

Dört mahallede uygulanan yasak 5. günündeydi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24