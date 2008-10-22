Nusaybin'de tüp patladı: 8 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tüp patlaması sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı.

Dicle Mahallesindeki Şerif Kaya'ya ait bir evde meydana gelen tüp patlamasında evin bir bölümü çöktü. Olayda, Şerif Kaya (33) ve eşi Lamia Kaya (32) ile çocukları Nupelda (11), Serhat (9), Diyar (7), Nurşin (5), Pelşin (4) ve Gülşin Kaya (2) yaralandı.

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.



Nusaybin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilk bulgulara göre patlamanın tüpten sızan gaz nedeniyle meydana geldiğini söyledi.







