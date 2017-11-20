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Nusaybin’de TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-  MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Yusuf Acar (67) hayatını kaybetti

20 Kasım 2017 15:13

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-  MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, TIR\'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Yusuf Acar (67) hayatını kaybetti.
Kaza, Nusaybin ilçesinden geçen uluslararası İpek Yolu\'nda meydana geldi. 33 BTK 72 plakalı Tahsin D. yönetimindeki TIR, Girmeli Mahallesi\'ndeki kavşakta seyir halindeyken karşı istikametten gelen Yusuf Acar\'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Acar\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, TIR sürücüsü Tahsin D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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