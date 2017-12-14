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Nusaybin'de PKK operasyonu: 1'i güvenlik korucusu 2 tutuklama

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında içerisinde patlayıcı bulunduğu bilgisi üzerine durdurulan araçta, eylem hazırlığında olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı

14 Aralık 2017 14:37

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında içerisinde patlayıcı bulunduğu bilgisi üzerine durdurulan araçta, eylem hazırlığında olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. 1\'inin güvenlik korucusu olduğu belirtilen 2 şüpheli tutuklanırken, araçtan kaçan 1 kişinin tarlaya attığı poşet içerisinde el yapımı patlayıcı ve düzenekler bulundu.
Nusaybin\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Patlayıcı madde taşıdığı bilgisi alınan bir araca yönelik ekiplerimizce yapılan takip sonrasında, içerisinde 3 şahsın bulunduğu araç Nusaybin ilçesinde, İstihbarat, TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli olarak yürütülen operasyon ile durdurulmuş, durdurulan araç içerisinde bulunan bir şahıs ellerindeki poşetleri atarak karanlıktan faydalanmak suretiyle olay yerinden uzaklaşmış, 1\'i geçici güvenlik korucusu olmak üzere toplam 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Araç içerisinden kaçarak uzaklaşan şahıs tarafından kaçarken tarlaya atılan poşetler içerisinde; 5 kilogram nevi belirsiz kimyasal patlayıcı madde, 24 adet Alpha fire alıcı, 2 adet kumanda, 7 adet telsizli düzenek, 14 adet alıcı verici devre, 2 adet saatli düzenek, 9 adet elektronik devre bulunarak el konulmuştur. Gözaltına alınan 2 şahıs 13.12.017 günü haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terörle mücadele konusundaki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmekte ve gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır\" denildi. 

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