Nusaybin'de patlama; 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, moloz döküm alanında meydana gelen patlamada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dicle Mahallesi Sanayi Bulvarı mevkiisinde, sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallelerden taşınan molozların döküldüğü alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada, moloz yığınları arasında hurda topladığı öne sürülen Hamit Çevik (23) ve Kadri Barak (14) ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik ve Barak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, olaya ilişkin başlattığı incelemeyi sürdürüyor.