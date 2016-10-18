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Yaşam

Nusaybin'de patlama; 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de moloz döküm alanında sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi

18 Ekim 2016 21:36

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, moloz döküm alanında meydana gelen patlamada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dicle Mahallesi Sanayi Bulvarı mevkiisinde, sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallelerden taşınan molozların döküldüğü alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. 

Patlamada, moloz yığınları arasında hurda topladığı öne sürülen Hamit Çevik (23) ve Kadri Barak (14) ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik ve Barak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, olaya ilişkin başlattığı incelemeyi sürdürüyor.

 

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