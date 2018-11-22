T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobilin, karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı

22 Kasım 2018 19:18

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde otomobilin, karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Nusaybin\'e bağlı Odabaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 48 PS 052 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 42 D 5589 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi\'nin acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHA MARDİN NusaybinKaza NusaybinOdabaşıSürücülerininPSKazadaYaralılarNusaybin Devlet HastanesiYaralılarınKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24