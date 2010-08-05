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NUSAYBİN'DE MİNİBÜSLE TIR ÇARPIŞTI: 20 YARALI NUSAYBİN (A.A)

05 Ağustos 2010 23:37

-NUSAYBİN'DE MİNİBÜSLE TIR ÇARPIŞTI: 20 YARALI NUSAYBİN (A.A) - 05.08.2010 - Mardin'in Nusaybin ilçesindeki trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Yusuf Doğan (50) yönetimindeki 47 M 4407 plakalı yolcu minibüsü, Yolbilen köyü yakınlarında karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 0603 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Şerif Cengiz (66), Erdal Kaplan (21), Neşe Turgay (32), Halise Kaplan (46), Fuat Çetin (12), Bilal Çetin (31), Hayrettin Çelik (17), Abdullah Kardeş (19), Mehmet Salih Baru (50), Ahmet Baru (12), Reyhan Baru (10), Abdulkerim Yıldırım (31), İbrahim Akyüz (9), Sevim Cengiz (28), Sabri Cengiz (44) Roni Cengiz (8), Gülistan Cengiz (14), Latif Doğan (38) ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücülerce Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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