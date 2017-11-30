Nusaybin'de iki çocuk babası intihar etti

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde iki çocuk babası, 30 yaşındaki Faiz A., zehir içtiği iddiasıyla fenalaşması sonucu kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi\'nde öldü.

Nusaybin\'de oturan Faiz A.\'nın, henüz bilinmeyen bir sebeple evde bulunan zehiri içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Fenalaşması üzerine Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırılaran Faiz A., burada tedavi altına alındı. Görevli doktorların tüm müdahalelerine rağmen Faiz A. kurtarılamadı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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