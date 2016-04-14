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Nusaybin’de gözaltına alınan DİHA muhabiri Meltem Oktay tutuklandı

Oktay ile gözaltına alınan Uğur Akgül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

14 Nisan 2016 21:50

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin’de gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Dicle Haber Ajansı muhabiri Meltem Oktay, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanırken, Uğur Akgül ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Nusaybin’de Çatalözü Mahallesi'nde kaldıkları eve 12 Nisan günü düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliye olarak kullanılan Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen DİHA muhabiri Meltem Oktay ve Uğur Akgül, savcılık işlemleri ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Mahkemedeki işlemlerinin ardından Oktay, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla ifadesi alınan Akgül ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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