T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de el yapımı patlayıcı ve düzenekleri ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi kırsalında jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, 30 litrelik bidon içerisinde el yapımı patlayıcı, patlayıcı düzenekleri ve elektrik ile ma

23 Kasım 2017 18:37

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi kırsalında jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, 30 litrelik bidon içerisinde el yapımı patlayıcı, patlayıcı düzenekleri ve elektrik ile manyetik fünyeler bulundu.
Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi kırsalına 22 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonla ilgili Mardin Valiliği\'nce bugün yapılan yazılı açıklamada, \"22 Kasım 2017 günü saat 06.00’da Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerce, ilimiz Nusaybin ilçesi Kuruköy kırsal alanında yapılan arazi taraması sırasında; 15 metre kablo, 30 litrelik bidon içerisinde el yapımı patlayıcı (mazot, amonyum nitrat karışımı), çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği, elektrik ve manyetik fünyeler ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan yardımcı malzemeler, 200 metre kablo, 1 adet el bombası, 1 adet leşker yeleği, 1 adet kumanda düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere incelenmek üzere el konulmuş olup; bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur\" denildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MARDİN DHA MARDİN NusaybinKuruköy MahallesiNusaybinKasımMardin ValiliğiMardinEmniyet MüdürlüğüJandarma KomutanlığıKuruköyEle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24