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Ekonomi

Nusaybin'de coğrafik ürünlerin belirlenmesi için çalışmalar başladı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Ticaret Borsası tarafından yapılan aylık meclis toplantısında, ilçede yetişen halk arasında, 'Terraki' adı verilen Nektarin ile Şapırze üzümünün coğrafi işaretlerde yer alması için çalışma

26 Kasım 2017 17:29

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde Ticaret Borsası tarafından yapılan aylık meclis toplantısında, ilçede yetişen halk arasında, \'Terraki\' adı verilen Nektarin ile Şapırze üzümünün coğrafi işaretlerde yer alması için çalışmalara başladığı belirtildi. 
Nusaybin Ticaret Borsası aylık meclis toplantısını gerçekleştirirken, Borsa Başkanı Necdet Aktaş, Türkiye\'de her il ve ilçeye özgü yetişen ürünlerin coğrafi işaret olarak belirlendiğini ifade ederek, Ticaret Borsası olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmelerde ilçede yetişen ve halk tarafından, \'Terraki\' adı verilen Nektarin ile Şapırze üzümünün coğrafi işaretlerde yer alması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Ticaret Borsası başkanı Aktaş, coğrafi işaret potansiyeline sahip ürün olarak belirledikleri ürünlerin özelliklerini ise şöyle anlattı:
NUSAYBİN NEKTARİNİ
Nusaybin Nektarini olarak adlandırılan meyve şeftaliye benzetilmekte olup tüysüz bir yapıya sahiptir. Kürtçede \'Terraki\' olarak adlandırılıyor. Yuvarlak ve orta boyutta olmasının yanında tatlı bir meyve türü. Nusaybin\'in her bölgesinde yetiştiriliyor.
ŞAPIRZE ÜZÜMÜ
Nusaybin\'de \'Şapırze\' olarak adlandırılan üzüm çeşidi ise yöre insanı tarafından çok sevilmektedir. Bu üzüm çeşidi tane yapısı olarak hafif, iri ve uzun olarak biliniyor. Renk olarak sarı olup hafif pembe yanak oluşturuyor, Meyhoş tadında genelde sofralarda tüketiliyor.

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