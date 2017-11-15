Nusaybin'de çıkan yangında ev harabeye döndü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin İlçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Evleri yanan aileye, komşuları sahip çıktı.

Nusaybin Girnavas Mahallesi Baraj caddesinde Sami Yakut\'a ait tek katlı evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yakut ailesinin evde bulunmadığı sırada bilinmeyen sebeple çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Nusaybin Belediyesi\'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evle gelen aile ise yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi. Yangında tüm eşyalar yanan ve evleri kullanılmaz hale gelen Yakut ailesine komşuları sahip çıktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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