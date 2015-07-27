Nusaybin’de çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde dün akşam Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen ve 5 polisin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırıdan sonra ilçe merkezinde çıkan olaylarda 30 yaşlarında bir kişi kurşunla yaşamını yitirdi.

DHA’nın haberine göre; emniyet yetkilileri, vurulan kişinin PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'li olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve otopsi için cenazenin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini söyledi.

Nusaybin ilçesi İpek Yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne dün saat 22.50'de silahlı ve bombalı saldırı sonucu 5 polisin yaralanmasının ardından ilçe merkezinde olaylar çıktı.

Abdulkadir Paşa Mahallesi Kanarya Sokak civarlarında polis ile YDG-H'li olduğu iddia edilen grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 30 yaşlarında bir kişi vurularak yaşamını yitirdi. Emniyet yetkilileri, vurulan kişinin YDG-H'li olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve cenazesinin otopsi için Diyarbakır Adli Tıp kurumuna gönderildiğini söyledi.

Nusaybin'de dün gece başlayan olaylar saat 02.00 sıralarına kadar devam etti.