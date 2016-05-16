Nusaybin'de çatışma; 1 asker şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün öğle saatlerinde çıkan çatışma sırasındada Piyade Uzman Çavuş Osman Vurgun’un şehit olmasının ardından ilçede sürdürülen operasyonlarda akşam saatlerinde de Yenişehir Mahallesi'nde PKK'lılarla çatışma çıktı.

Çatışma sırasında PKK'lıların roketatarla düzenlediği saldırıda 4 asker yaralandı. Yaralı askerler Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan 1 uzman çavuş doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Nusaybin'de bugün şehit olan askerlerin sayısı 2'ye yükselirken, ilçede çatışmaların yer yer sürdüğü belirtildi.