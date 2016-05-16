T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de çatışma; 1 asker şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki çatışmalarda gündüz saatlerinde de bir asker şehit olmuştu

16 Mayıs 2016 21:51

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün öğle saatlerinde çıkan çatışma sırasındada Piyade Uzman Çavuş Osman Vurgun’un şehit olmasının ardından ilçede sürdürülen operasyonlarda akşam saatlerinde de Yenişehir Mahallesi'nde PKK'lılarla çatışma çıktı.

Çatışma sırasında PKK'lıların roketatarla düzenlediği saldırıda 4 asker yaralandı. Yaralı askerler Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan 1 uzman çavuş doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Nusaybin'de bugün şehit olan askerlerin sayısı 2'ye yükselirken, ilçede çatışmaların yer yer sürdüğü belirtildi.

ETİKETLER

mardinnusaybinçatışmapkkşehit

İlgili Haberler

Nusaybin'de çatışma; 1 asker daha şehit oldu

Asker ve polisin müşterek başlattığı operasyon sürüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24