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Nusaybin'de çatışma; 1 asker daha şehit oldu

Asker ve polisin müşterek başlattığı operasyon sürüyor

16 Mayıs 2016 15:41

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlar kapsamında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Nusaybin’de PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi, kazdıkları hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için 14 Mart’ta başlatılan sokağa çıkma yasağından sonra asker ve polisin müşterek başlattığı operasyon sürüyor. Operasyon kapsamında bugün saat 11.00 sıralarında Abdülkadirpaşa Mahallesi’nde çıkan çatışmada ağır yaralanan bir uzman çavuş kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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