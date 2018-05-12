T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de bulduğu cisim patlayan çocuk öldü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, moloz dökülen bölgede koyunlarını otlatan Hogır Kayran (11), yerde bulup kurcaladığı cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi

12 Mayıs 2018 18:38

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, moloz dökülen bölgede koyunlarını otlatan Hogır Kayran (11), yerde bulup kurcaladığı cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
Nusaybin\'in Dicle Mahallesi, Moris Tepesi bölgesinde hayvanlarını otlatan Hogır Kayran, moloz yığını içinde bulduğu demir cismi kurcalarken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu küçük çocuk ağır yaralanırken, olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak, 112 Acil\'e haber verdi. Bölgeye gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi\'nin acil servisine kaldırılan Hogır Kayran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hogır Kayran\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Patlamayı anlatan Mahsum Müjde, \"Patlama sesini duyduk. Hemen patlama bölgesine koştuk. Çocuk, yerde kanlar içerisindeydi ve elleri kopmuştu. Ambulansa haber verdik ve hastaneye gönderdik\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHA MARDİN NusaybinHogır KayranNusaybin Dicle Mahallesi Moris TepesiPatlamaAcilBölgeyeNusaybin Devlet HastanesiOlaylaPatlamayıMahsum MüjdeHemenAmbulansaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24