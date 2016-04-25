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Nusaybin'de bina araması sırasında patlama; 1 asker daha şehit oldu, 6 asker yaralandı

Nusaybin'de bugün şehit olan asker sayısı 3'e yükseldi

25 Nisan 2016 21:41

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bina araması sırasında PKK'lılar tarafından bir binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Nusaybin'de bugün şehit olan asker sayısı 3'e yükseldi.

Nusaybin'de 14 Mart'ta başlatılan operasyonlar devam ederken, PKK'lılar bir eve yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı askerlerin bulunduğu sırada infilak ettirdi. Patlamada henüz kimlikleri öğrenilemeyen 1 asker şehit oldu, yaralanan 6 asker hastaneye kaldırıldı.

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