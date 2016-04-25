T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de iki asker daha şehit oldu

Saldırıda yaralanan iki asker de hastaneye kaldırıldı

25 Nisan 2016 12:46

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında bu sabah PKK'lılar tarafından bir binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Nusaybin'de 14 Mart'ta başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün sabah saatlerinde ilçenin Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde PKK'lılar bir eve yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı askerlerin bulunduğu sırada infilak ettirdi. Patlamada henüz kimlikleri öğrenilemeyen 2 asker şehit oldu, yaralanan 2 asker hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER

iki askerşehit oldunusaybinpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24