Nusaybin'de iki asker daha şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında bu sabah PKK'lılar tarafından bir binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Nusaybin'de 14 Mart'ta başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün sabah saatlerinde ilçenin Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde PKK'lılar bir eve yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı askerlerin bulunduğu sırada infilak ettirdi. Patlamada henüz kimlikleri öğrenilemeyen 2 asker şehit oldu, yaralanan 2 asker hastaneye kaldırıldı.