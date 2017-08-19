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Nusaybin'de beton mikseri devrildi, 1 yaralı 

MARDİN, (DHA) - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde virajı alamayan beton mikseri devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, mikser sürücüsü yaralandı

19 Ağustos 2017 18:41

MARDİN, (DHA) - MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde virajı alamayan beton mikseri devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, mikser sürücüsü yaralandı.
Nusaybin\'e bağlı Beyazsu Köyü\'nde sürücüsü belirlenemeyen 47 LD 476 plakalı beton mikseri, hareket halindeyken virajı alamayan sürücü, direksiyon kontrolünü yitirince  takla atarak, şarampole yuvarlandı. Kazada kimliği açıklanmayan ve devrilme sonucu yaralanan sürücü, ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken  jandarmanın başlattığı soruşturma devam ediyor. 

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