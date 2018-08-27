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Nusaybin'de atık su borusu tıkanınca evleri su bastı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, atık su borusunun tıkanmasıyla iki binanın zemin katındaki ev ve işyerlerini su bastı

27 Ağustos 2018 14:41

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, atık su borusunun tıkanmasıyla iki binanın zemin katındaki ev ve işyerlerini su bastı.
Nusaybin ilçesindeki Yeşilkent Mahallesi Altan Sokak\'ta, yer altından geçen atık su borusunda dün sıkışma meydana geldi. Boruların sıkışmasıyla Tatlı ve Doğan apartmanlarının zemin katlarındaki daireler ve işyerlerini su bastı. Su baskını yaşandığı evlerde yaşayan vatandaşlar, geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri, tıkanan atık su borularının arızasını gidermek için çalışma başlattı. Ekipler, evlerde biriken suyun tahliye edilmesi için ise çalışmalarını sürdürüyor.
Mağdur olduğunu belirten daire sakinlerinden Talat Alp, \"Evimizi atık suyun basması nedeniyle halı, yorgan, bazı kuru gıdamız ıslanarak kullanılamaz hale geldi. Çaresizlikten engeli çocuğumu komşulara götürmek zorunda kaldım\" dedi.

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