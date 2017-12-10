Nusaybin'de 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle ilçenin kırsalında yer alan 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsal Mahallelerinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamada, operasyon gerçekleştirilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, bugün saat. 05.00\'ten itibaren Nusaybin\'in kırsal mahalleleri olan Taşköy, Kaleli, Yakınca ve Güzelsu Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.