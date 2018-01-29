T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de 3 elektrik trafosu alev aldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 gün içerisinde, aşırı yüklenmeden kaynaklandığı belirtilen 3 elektrik trafosu alev alarak kullanılmaz hale geldi

29 Ocak 2018 21:07

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde 2 gün içerisinde, aşırı yüklenmeden kaynaklandığı belirtilen 3 elektrik trafosu alev alarak kullanılmaz hale geldi.
Nusaybin ilçesine bağlı Akağıl, Hasantepe ve Tepeüstü mahallerine enerji sağlayan 3 elektrik trafosu, hafta sonu aşırı yük nedeniyle yandı. Trafo yangınları, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası trafoları inceleyen görevliler, aşırı yük bindiğinde devreye girerek trafoları koruyan termik manyetik şalterlerin, dışarında müdahale ile söküldüğü ve yerlerine çok daha güçlü trafolarda kullanılan şalter takıldığı belirlendi.
DEDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, elektrik enerjisinin ısınma amacıyla sınırsız kullanılması yüzünden yaşanan trafo yangınlarına hafta sonu 3 tane daha eklendiği belirtilerek, yanan trafoların abone sayısına fazlası ile yetecek güçte olmasına rağmen, mahalleli tarafından şalterlerine müdahale edildiği bildirildi. Açıklamada, \"Yanan trafolar ile kurulu bulundukları mahallelerin abone sayıları incelendiğinde ise ortaya yine bildik \'aşırı tüketim\' sorunu çıktı.Yangınlarının yaşandığı mahallelerden 50 abonesi bulunan Akağıl\'da 65, 90 abonesi bulunan Tepeüstü\'nde 135 ve 40 abonesi bulunan Hasantepe\'de ise 135 haneye yetecek güçte trafo bulunduğu, buna rağmen trafoların aşırı yükten dolayı yandığı belirlendi.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHA MARDİN NusaybinNusaybinAkağıl HasantepeTepeüstüTrafoDicle Elektrik Dağıtım AnonimDEDAŞYangınAçıklamadaYangınlarınınAkağılHasantepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24