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Nusaybin'de 1'i Fransız 2 gazeteci gözaltına alındı

Bir süredir ilçede olan gazetecilerin gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemedi

12 Şubat 2016 20:22

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde serbest çalışan Fransız foto muhabir Gael Cloarec ve bir internet sitesinin muhabiri Duygu Yıldız, polis tarafından gözaltına alındı.

Radikal’de yer alan habere göre, Fransız foto muhabiri Gael Cloarec ve bir internet sitesinin muhabiri olan Duygu Yıldız, Nusaybin'de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Mitanni Kültür Merkezi'ne gelen polisler tarafından gözaltına alınan 2 kişi, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bir süredir ilçede olan gazetecilerin gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemezken, emniyetteki soruşturmaları sürüyor.

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