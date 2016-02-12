DİHA muhabiri tutuklandı, hapisteki gazeteci sayısı 33 oldu!

Gaziantep’te önceki gün gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı Muhabiri Nazım Daştan çıkarıldığı mahkemece “örgüt propagandası” gerekçesiyle tutuklandı. Daştan’ın tutukluluğuyla hapisteki gazeteci sayısı 33’e yükseldi.

Dicle Haber Ajansı Gaziantep muhabiri Nazım Daştan, önceki akşam evine giderken gözaltına alındı. Daştan, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi

Antep Adliyesi'nde ifadesi alınan Daştan, tutuklanma talebiyle Gaziantep 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gazeteci Daştan, Facebook'ta paylaştığı haberleri gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Antep H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Daştan ile birlikte Türkiye hapishanelerindeki mahpus gazeteci sayısı 33 oldu.