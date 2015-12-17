16 basın örgütünden Türkiye hükümetine özgürlükler çağrısı: Tutuklu gazetecilere özgürlük

Güneydoğu Avrupa Medya Profesyonelleşme Ağı (SEENPM) üyelerinden oluşan 16 gazetecilik örgütü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hitaben yazdıkları mektupta hükümetin basın özgürlüğüne saygı duymaya çağırdı.

SEENPM'e ait web sitesinde yayınlanan mektubun tam metni:

Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu,

Aşağıda imzası bulunan ve Güneydoğu Avrupa Medya Profesyonelleşme Ağı (SEENPM) üyesi olan kuruluşlar olarak Türkiye Hükümetinin uyguladığı açık basın ihlalleri karşısında derin endişe duyuyoruz.

Basın kuruluşlarına hükümetinizin politikalarıyla uyumlu haberler yayınlaması yönünde baskı yaparak, demokratik bir toplumda yeri olmayan yöntemler kullanıyor olmanızdan endişe duyuyoruz. Yapılan haberlerin içeriğini yönlendirmek ve kamuoyunda tartışmayı engellemek için mali baskılar uygulanmakta, farklı görüşleri savunan gazeteciler işsiz bırakılmakta ve bağımsız medya kuruluşları reklam gelirlerinden yoksun bırakılmaktadır. Buna paralel olarak hükümet yanlısı medya ve sahipleri, medya pazarında haksız koşullar yaratan devlet bütçesinden mali destek gibi imtiyazlardan yararlanmaktadır.

Bundan bile endişe verici olan, editoryal çizgilerini zorla değiştirmeleri amacıyla basın kuruluşlarına yasal idareciler vasıtasıyla en konulması uygulamasıdır.

Türkiye'de mahkemelerin yargılama olmaksızın uzun süreli olarak devam eden tutuklumaları muhalilerin susturulması ve cezalandırılması amacıyla kullanmasından ve hukuk kurallarını açıkça görmezden geliyor olmasından endişe duyuyoruz.

Türkiye'de tek suçları haber yapmak olan 33 gazeteci şu an hapiste bulunmaktadır.. Hükümetin hesap vermesini sağlamak gazetecilerin görevidir. İktidardakilerin utandırılması bir demomkraside suç teşkil edemez.

Türkiye'de kamu makamları terörlel mücadele yasalarını uzun süredir muhalifflerin hapse atılması için suistimal etmektedir. Kamusal yaşamda tehlikeli ve çatışmalı bir ortam yaratan bu uygulamanın bugünlerde daha da artarak kullanıldığı endişesini taşıyoruz.

Türkiye Hükümetine gazetecileri hapse atmak için özel olarak kurulmuş mahkemeleri kullanma uygulamasından vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'den giden tırların Suriye'ye silah taşıdığı ile ilgili haberin yayınlanması sonrası “büyük bedel ödeyecek” dediği Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar gibi gazetecilere yönelik tehditlerinden vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz. Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül geçtiğimiz ay terörizm ve casusluk suçlamalarıyla tutuklandı.

Türkiye yargısına, Can Dündar ve Erdem Gül'ü derhal salıvermesi çağrısında bulunuyoruz. Bir demokraside mesleki görevleri olarak kabul edilecek işi yerinen getirdikleri için casusulukla suçlanmaları akıl dışıdır.

Türkiye yargısına, “hükümete karşı halkı silahlı isyana teşvik” suçlamasıyla tutuklu bulunan Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan'ı bırakması çağrısında buluyoruz. Bu suçlama akıl almaz derecede mantık dışıdır.

Hapisteki bir diğer gazeteci, hakkında bir iddianame hazırlanmaksızın 10 aydır parmaklıklar arında tutulan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'dur. VICE News için tercüman olarak çalışan Muhammed Resul dört aydır hapiste tutulmaktadır.

Terör suçlaması yöneltilerek hapse atılan gazetecilerin büyük çoğunluğu, Azadiya Welat temsilcisi Ali Konar gibi Kürt medyasında görev yapan editörler ve muhabirlerdir. Kamu makamlarına onları bırakmaları çağrısında bulunuyoruz.

Üyemiz olan Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün 9 Aralık'ta hapisteki gazetecilerden beşine yaptığı ziyaret sonrasında, hükümetinize derhal hukuk devleti kurallarına geri dönerek ve basın özgürlüğüne saygı gösterek demokratik iitibarini düzeltmeye başlaması çağrısında bulunuyoruz.

Saygılarımızla,

Arnavut Medya Enstitüsü, Tiran, Arnavutluk

Bianet, İstanbul, Türkiye

Bağımsız Gazetecilik Merkezi, Bükreş, Romanya

Bağımsız Gazetecilik Merkezi, Budapeşte, Macaristan

Bağımsız Gazetecilik Merkezi, Kişnev, Moldova

Araştırmacı Gazetecilik Enstitüsü, Hırvatistan

Makedonya Basın Enstitüsü, Üsküp, Makedonya

Caglavica Medya Merkezi, Kosovo

Medya ve Reform Merkezi , Nis, Sırbistan

Mediacentar, Saray Bosna, Bosna-Hersek.

Media Geliştirme Merkezi , Sofya, Bulgaristan

Medya Plan Enstitüsü , Saray Bosna, Bosna-Hersek.

Montenegro Medya Enstitüsü, Podgorica, Montenegro

Novi Sad Gazetecilik Okulu, Novi Sad, Sırbistan

Barış Enstitüsü, Ljubljana, Slovenya

P24, İstanbul, Türkiye