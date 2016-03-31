Nusaybin'de 2 asker şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker daha şehit oldu. Nusyabin'de gerçekleşen bugünkü saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; patlamada, zırhlı araçta bulunan gazeteci ve güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan 1 güvenlik görevlisi şehit oldu. Yaralı 7 kişi Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genelkurmay açıklama yaptı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"31 Mart 2016 Perşembe günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman bir silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde devam eden operasyonla ilgili haber yapmaya gelen gazetecilerin de içinde bulunduğu zırhlı araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi. Uzman Çavuş Gökhan Alıcı'nın şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Emre Sarıtaş da tedavi gördüğü Nusaybin Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. saldırıda yaralanan 6 kişinin tedavilerine devam ediliyor.